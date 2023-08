VAHUR LUHTSALU ⟩ Meil tuleb peatada uute põgenike vastuvõtmine

Nägin hiljuti austraallaste dokumentaalsaadet Süüria sõjapõgenikest Taanis, keda on seal umbes 37 000. Taani otsib käesoleval ajal võimalusi süürlaste tagasisaatmiseks, sest nende kodusõda on läbi saanud, kuid nüüd on ilmnenud teistlaadi takistused. Isamaale naasevad sõjapõgenikud kogevad vägivalda, väljapressimist ja igatsorti muud seadusetust. Teisalt aga Taanis kohanenud süürlased, kellest paljud on ka taani keele ära õppinud, tagasi ei kipu. Neile on lisandumas Ukraina sõjapõgenikud, keda on Taanis praegu enam kui 35 000.