MARK GORTFELDER Tänavu sünnib meil kõige vähem lapsi alates statistika algusest. Tõesti ei tasu muretseda?

Sündide arv on viimaste aastatega langenud järsult. Kui veel 2018. aastal nägi Eestis ilmavalgust 14 367 last, siis käesoleval aastal langeb see ilmselt alla 10 000. Vaadates eestlastena registreeritud laste sünde, siis on vähenemine 10 630 sünnilt alla 8000. Mõlemas vaates saab see aasta olema väikseima sündide arvuga alates pideva statistika algusest 1919. aastal. Säärased suundumused on tõstatanud küsimuse, kuivõrd peaksime tuleviku pärast muretsema.