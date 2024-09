KAIRE UUSEN Haridusteemast on saanud tujurikkuja

Aeg-ajalt võib lugeda, et ehkki kurdetakse õpetajate nappuse üle, on statistika järgi pedagooge Eestis päris palju. Samuti võib kohata jätkuvalt õpetajaharidusega inimesi, kes kandideerivad kooli tööle, aga neid ei võeta – tahtjaid olevat palju (nagu teatas hiljuti Saku gümnaasium). Tekib küsimus, kuidas on see õpetajapõuas võimalik?