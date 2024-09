Keeruline on olukord ka korraliku eesti keeleoskusega vene keeles õpetavate pedagoogidega. Tegelikult on meil sobivad inimesi küll, aga nad tuleb kooli (tagasi) kutsuda. Need on pensionile jäänud õpetajad, kelle hulgas on suur osa tegusaid ja elurõõmsaid inimesi, kes ei ütleks ära pensionilisast, mille saaksid töötades mõnel päeval nädalas abiõpetaja või individuaalabistajana.