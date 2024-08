Konkurentsiameti kooskõlastuse tulemusel on Elektrilevi OÜ 01.10.2024, kehtima hakkavas võrgutasude hinnakirjas ette nähtud kuutasu, mille suurus määrab tarbimiskoha peakaitsme amprite arv või tema jaotatud osa. Uue hinnakirja kehtestamisega kohustatakse kõiki kliente, sh ka neid, kelle tarbimiskohas puudub teatud ajal elektri tarbimine (näiteks talvel suvilas), igakuiselt tasuma võrgutasude kuutasu. Mitmed elektrimüüjad, sh Enefit AS (endine Eesti Energia), on juba pikemat aega arvele kirjutanud ka elektri kuutasu, mida tuleb samuti tasuda ka siis, kui kuu jooksul elektrit ei kasutanud. Teiste sõnadega kaupa ei vajanud aga ikka maksad ja mitte vähe.