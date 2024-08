VAATLEJAD Mis saab Tšetšeenias pärast Kadõrovi surma?

Oleme seda teemat arutanud 17. oktoobril 2023 Postimehes ilmunud loos «Mis saab Tšetšeeniast pärast Kadõrovit?» Kuuldused sellest, et Ramzan Kadõrovi tervis pole korras ja on lausa üsna kehv, on juba ammu meedias tsirkuleerinud. Kadõrovi PR-meeskond on seda loomulikult püüdnud siluda, varjata ja ümber lükata. Vaatame, kuidas see on õnnestunud.