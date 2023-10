VLADIMIR SAZONOV ja URMAS ASI ⟩ Mis saab Tšetšeeniast pärast Kadõrovit?

Tema nime kandvad Telegrami kanalid (neid on kaks) on esitanud nende avalike teadaannete algusest fikseerimata daatumiga salvestatud videomaterjali, mis otseselt ei viita septembri keskel kostma hakanud väidetele Kadõrovi tervise lõplikust ülesütlemisest. Seega võib neid vabalt pidada ka lihtsalt varem salvestatud materjaliks, mis seni pole eetrisse läinud. Ainuke salvestus, mis puudutab Kadõrovi tervist, on 16. septembril kella kahe ajal eetrisse lastud ligi pooleminutiline helisalvestus, kus Kadõrov väidab, et tal on lihtsalt külmetus ja kurgus kriibib. Hääl ei ole just väga veenev. Neis kanalites on varemgi esitatud materjali, mis rõhutatult püüavad kinnitada Kadõrovi head tervist.