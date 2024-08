RAIT MARUSTE Valimisõiguse küsimus on rahvusliku julgeoleku küsimus

Sõda meie naaberriigis kestab ja ei näita lähiaegadel raugemise märke. Samas aeg-ajalt lahvatavad juhtumid agressiooni õigustamisest ja Eesti-vaenulikest hoiakutest ning avaldustest. Nende avalikuks tulnud üksikjuhtumite taga on aga vaikiv mass, kes anonüümses (näiteks valimiskabiini) olukorras on valmis «omasid» toetama.

Kohalikel valimistel mittekodanike valimisõiguse kaotamise või tingimusliku peatamise vastased, sh mitmed prominentsed isikud, väidavad, et see samm vajab Põhiseaduse muutmist. Agressorriikide ehk Vene Föderatsiooni ja Valgevene kodanike ja kodakondsuseta isikute valimisõiguse äravõtmise või peatamise pooldajatele aga ei mahu pähe, kuidas me talume seda, et agressorriikide kodanikud valivad ühel päeval Putinit ja mõne aja pärast meie kohalike omavalitsuste juhte.