Metsamehed Me ei soovi, et Eesti Maaülikoolil oleks edaspidi kultuurimälestiste lõhkuja maine

Palume tühistada plaani lammutada praegune Järvselja jahiloss kui väärtuslik kultuuriajalooline objekt ja Eesti metsaametkonna sümbolrajatis. Konserveerida hoone kuni uute võimaluste selgumiseni, et seda saaks kasutada muuseum-külastusmajana. Me ei soovi, et Eesti Maaülikoolil oleks edaspidi kultuurimälestiste lõhkuja maine, kirjutab metsanduse eriala paljude vilistlaste nimel Enno Kuldkepp.