DORIS RAUDSEPP Ühistransport olgu võimalikult laiale sihtgrupile kättesaadav, kiire ja mugav

Muutus on olnud paljude jaoks valulik, väga ebamugav ja igapäeva elukorraldust häiriv. Selles, et olukord vajab kiiremas korras lahendust, ei tule enam ammu kedagi veenda. Pigem on küsimus, milline oleks see lahendus, mis kõiki rahuldaks. Minu ettepanek bussi nr 8 küsimuse lahenduseks on luua ekspressbuss 8A, mis käiks mööda oma endist marsruuti, umbkaudu 5 kuni 10 väljumist hommikul ja õhtul tipptunni ajal.