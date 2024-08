Lea Nilson Ettepanek linnavõimule: pirita lastele oma koolibuss!

Tallinna transpordiameti avaldatud andmed näitavad, et pärast marsruudimuudatust on bussi number 8 kasutajate hulk kasvanud. Sellele argumendile tuginedes on linnavõim asunud seisukohale, et liinimuudatus on ennast õigustanud: rahakulu on sama, aga ühistransporti kasutab rohkem inimesi. Mõnes mõttes võib sellist seisukohta isegi mõista, sest kui nüüd marsruut endiseks muuta, siis kannatavad ja on rahuolematud need inimesed, kes praegu on rahul ja bussi number 8 usinasti kasutavad.