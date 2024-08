Üks tuttav, kes on aastakümneid Eesti poliitikas olnud, praegu küll mitte, imestas mu eelmise kirjatüki peale «Postimehes», et kuidas ma küll teadsin tema mõtted kirja panna. Kuid et nüüd, pärast seda tumemeelset lugu on mul kohustus anda inimestele ka lootust. Nii ta ütles, ju kuigi on selge, et ma ei pea ei tema ega kellegi teise käske ega lootusi täitma, mõtlen ma ikkagi, et mida oleks mul sellist öelda, mis inimestele tuge annaks. Ja samal ajal ka tõsi oleks.