Ma ei taha seda artiklit kirjutada, sest ma ei usu enam, et poliitikast rääkivate lugude kirjutamisel mõtet oleks. Need, kes minuga nõusse jäävad, arvavad niikuinii samamoodi. Need, kes nõus ei ole, toovad põhjenduseks, ma tsiteerin Jens Jaanimäge, kes Tartus Raekoja platsil fotonäituse «Elu enne sündi» avamisel vikerkaarelipuga tantsis: «Njom-njom.»