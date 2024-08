VIKTORIA LADÕNSKAJA-KUBITS ​Keeleõpe olgu tervikuna haridusministeeriumi vastutusala

Viie aasta jooksul on eesti keele õppeks läinud umbes 70 miljonit eurot. Keele õpetamine on väga oluline mitte ainult lõimumise vaid meie põhiseaduse peamise mõtte hoidmise pärast. Ebaloogiline on aga, et keele õpetamisega tegelevad meil viis ministeeriumit. Nii haihtub vastutus ja paisub rahakulu, leiab kolumnist Viktoria Ladõnskaja-Kubits.