Vambola Paavo Ajapikendus vene koolide õpetajatele on lugupidamatus

Kahetsusväärselt oleme teinud eesti keele valdamisel muust rahvusest inimestele kergekäeliselt järeleandmisi. Arutletakse, kuidas vene koolide õpetajad võivad kaotada töö, kui nad ei valda riigikeelt B2 tasemel. Küsiksin vastu – kuidas on olnud võimalik, et nad üldse umbkeelsetena on koolides töötanud, kirjutab ajakirjanik Vambola Paavo.