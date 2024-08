RAUL EAMETS Eesti Nokia otsingul

Viimasel ajal on hakatud jälle rääkima palju ettevõtluse toetamisest ja majanduskasvu turgutamise vajadusest. Praegu räägitakse sageli selles võtmes, et midagi ei tehta, ja kui midagi tehakse (näiteks tõstetakse makse), siis see pigem töötab ettevõtlusele ja majanduskasvule vastu, kirjutab Bigbanki peaökonomist Raul Eamets.