URMAS REINSALU Ma eelistan valusat tõtt ilusale valele

Minu konkreetne tsitaat oli järgnev: «Eesti riigi majanduslikud olud on keerulised. Meil on kümme kvartalit kestev majanduslangus. See on üks pikimaid Euroopa Liidu liikmesriikide majandusarengu loos. Ja selles olukorras on meie sõnum põhimõtteline küsimus, kas me asetame keerulistes majandus- ja rahandusolukordades koormuse meie ettevõtlusele ja habrastame ettevõtluse kindlustunnet ja Eesti inimestele või vähendame tegelikult valitsemiskulusid. Valitsus kõneleb valitsemiskulude vähendamisest, aga kui me vaatame seda kava, siis tegelikkuses nähakse ette see plaan hoopis kolme aastaga saavutada.