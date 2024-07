Ühed värskeimad valed puudutavad eelarvet (kõige värskemad puudega inimeste toetusi). «Miljard tuleb maksutõusudeks ja järgmisel aastal tuleb kokkuhoidu 100 miljonit». Meil oli üks rahandusminister, kes uhkusega teatas, et tema matemaatikat ei oska. Kuid suurusjärkudega puusse panemine on omaette tase, mida tipp-poliitikult ja mitmekordselt ministrilt ei oska oodata. Järgmisel aastal oodatakse julgeolekumaksust tulusid 116 miljonit, kärpekava on 100 miljonit. Üpris sarnased arvud. Kas tõesti on 116 miljonit ligikaudu 1 miljard?!

Jah, maksulaekumine peaks julgeolekumaksust suurenema 2026. aastal 813 miljonini, kuid samuti suurenevad ka kärped, igal aastal umbes saja miljoni jagu. Arvestatud on sellega, et kokkuhoid ja kärped puudutavad ka riigiettevõtteid ja sihtasutusi. Samuti jätkub nulleelarve protsess ehk kõik ministeeriumid ja nende haldusalad valgustatakse kõigiti läbi. Hetkel pole teada, kui suur võiks olla sellest tulenev kokkuhoid ja kui suured võimalikud muudatused. Leian, et õigem on seada mõõdukamad, aga ambitsioonikad sihid: et oleks vaja pingutada, kuid et ei tekiks tunnet, et asi on ebarealistlik või saavutamatu.