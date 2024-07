Eesti julgeoleku- ja kaitsepoliitika on selgelt olnud Reformierakonna valitsusvastutuse ajal prioriteediks, eriti arvestades üleilmseid pingete kasvu ja geopoliitilist ebakindlust meie piirkonnas. Värskelt sõlmitud koalitsioonileppe valguses on selge, et riigikaitse on nii eelmise kui ka uue valitsuse üks peamisi märksõnu.