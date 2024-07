RIHO TERRAS Julgeolekumaksust saadav raha läheb kes teab kuhu. Vaja on paremat lahendust

Peaminister Michalile võib algatuseks avaldada tunnustust selle eest, et ta on vähemalt aru saanud, kui oluline on investeerida NATO plaanidesse ja paistab mõistvat ka seda, kui hädavajalik on kohe laskemoona juurde hankida. Kuid kaitsevõimesse panustamine laiapindsete maksutõusude teel on võimalikest variantidest halvim.

Kavandatavate maksutõusude suurim häda on see, et need puudutavad eelkõige majanduslikult vähekindlustatud inimesi. Valitsus on juba eelmise peaministri juhtimise all vähendanud laste kasvatamiseks mõeldud toetusi, nüüd plaanitakse samast kohast veelgi kärpida.