Aivar Reinap Häbiga poeretked: süüdlane selgus!

Esimene küsimus oli, et kas mul on uus Coopi-kaart? Ei olnud. Aga ID-kaart? See oli küll. Kui võtsin ID-kaardi rahakotist välja, siis häiresignaal tõesti kadus. Tegime veel mitu korda erinevaid eksperimente, kuid alati osutus süüdlaseks ID-kaart. Turvamehe sõnul tekitab ID-kaart koos teiste kaartide magnetribadega vastava signaali. Lahkusin poest õnnelikuna, et probleemide põhjus õnnestus tuvastada.

Järgmisel päeval saatsin kirja Politsei ja Piirivalveametile (PPA), kelle vastutusalas ID-kaardid on, et kas nad on ID-kaartidega kaasnevast probleemist teadlikud ning plaanivad selles osas midagi ette võtta? Mõne aja pärast tuligi vastus, et «PPA poole pöörduvad aeg-ajalt inimesed, kes annavad teada, et nende ID-kaart paneb poodides turvaväravad piiksuma. Tõenäoliselt tekitab kaardi sellist käitumist kontaktivaba kiip koosmõjus mõne teise kontaktivaba kaardiga. Piiksumise vastu võib aidata see, kui kaartide asukohti veidi rahakoti vahel muuta.»