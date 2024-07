Aivar Reinap Häbi täis poeretked

Kui olen proovinud turvaväravas süüdlast paljastades kliendi- või pangakaarte ükshaaval rahakotist eemaldades signaali allikat tuvastada, siis see ei ole siiani õnnestunud. Pole ka uusi kaarte saanud, mis võiksid olla häda põhjuseks. Hakkasin poodi minnes kaarte koju jätma, et ei peaks end pidevalt süüdlasena tundma, samas kliendikaarti on ju enamasti poes vaja. Üks poemüüja teadis kaastundlikult rääkida, et teatud kaardid pidavat koos andma häiresignaali ja see probleem on olnud juba mõnda aega ning seetõttu pole turvaväravatest viimasel ajal ka poodides suurt abi. Huvitaval kombel alati sama värav ei hakka häiret andma ehk tõenäoliselt tõesti sõltub see ka kaartide asetusest rahakotis.