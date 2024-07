On õige, et Eestis on suhteliselt palju kulutatud koolimajade ja lasteaedade ehitamisele ja remondile. Seda on märganud kõik, kel on olnud võimalust käia ka teiste riikide tavalistes koolides ja lasteaedades. Seda «võidurelvastumist» on oluliselt toetanud riik nii riigieelarvest kui ka Euroopa Liidu rahadega, kirjutab haridussotsiloog Jüri Ginter.