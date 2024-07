Piret Kärtner Kuidas valmistada ette häid õpetajaid?

Ülikoolide pressiteadetes rõõmustatakse sageli avalduste rohkuse üle, kuid see ei tähenda veel, et kõik läbivad konkursisõela. Selleks et ülikooli ka õppima pääseda, tuleb kandidaatidel paljudel erialadel läbida eksam, vestlus ja esitada motivatsioonikiri, kus tuleb komisjonile tõendada oma eeldusi, eelteadmisi ja motivatsiooni. Just need aitavad kõrgkoolidel valida välja kandidaadid, kellest hakatakse vormima tulevasi häid spetsialiste, seejuures häid õpetajaid.