Andres Kraas Eesti hariduspoliitika sünonüümiks on küündimatus

Tänaseks on sõnast «küündimatus» saanud ühine nimetaja paljudele Eestis, ka riigi tasandil toimuvatele majanduspoliitilistele eksperimentidele. Asjatundmatu uutmine on jõudnud praktiliselt igasse elu valdkonda, sh ka haridusse. Selle asemel, et ajale juba ammu jalgu jäänud koolisüsteemi mõistus- ja vajaduspõhiselt totaalselt reformeerida, tegeldakse endiselt vaid igat sorti asendustegevustega, kirjutab ajalooõpetaja Andres Kraas.