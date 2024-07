Ulla Preeden Kõrgkoolide kolm põhimõtet uuele valitsusele

Eesti on neil päevil uute koalitsioonikõneluste, kokkulepete ja valitsuse ametisse asumise ootel. Olen läbirääkijatega nõus, et riigi olukord ja väljavaated on peale viimaseid valimisi sel määral muutunud, et toonased kokkulepped ja prioriteedid tasub värske pilguga üle vaadata, kirjutab Tartu Tervishoiu Kõrgkooli rektor ja Rakenduskõrgkoolide Rektorite Nõukogu liige Ulla Preeden.