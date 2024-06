TIIT LAND Matemaatikat on vaja üha rohkem, meie oskame seda aga aina vähem

Esmalt tuleks vaadata asjaolu, et äsjalõppenud õppaastal õppis 70 protsenti gümnasistidest laia ja 30 protsenti kitsa matemaatika õppekaval. Laia matemaatika eksamit sooritas 55 protsenti ja kitsa matemaatika eksamit 45 protsenti abiturientidest. Seega ligi viiendik laial õppekaval õppinutest suundub tegema kitsast eksamit. Miks ei vali kõik laial õppekaval õppivad noored aga enda õppekavale vastavat eksamit? Seda kõike peaks põhjalikumalt uurima, kuid võimalikke põhjuseid saab ka oletada: äkki tundub laia matemaatika eksam õpilastele liialt raske ja neil on hirm põrumise ees või tunnevad noored, et neil ei lähe seda ülikooli sisseastumisel vaja. Kusjuures tuleb mainida, et eksam loetakse sooritatuks siis, kui õpilane on saanud vähemalt ühe punkti.