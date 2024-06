MKM-i idee asuda telekome n-ö täiendavalt maksustama on enam kui küsitav mitmel põhjusel. Muu hulgas seetõttu, et just selle sektori ettevõtted maksavad juba riigieelarvesse väga suuri makse ja lisaks sellele ka miljonitesse ulatuvaid eritasusid (nt sagedustasud, numeratsioonitasud ja oksjonitasud), kirjutab Kristiina Maasik, Telia juriidilise üksuse juht.