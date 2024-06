Sideteenuste kasutamine on pea kõigi meie igapäevaelu lahutamatuks osaks, alates juba eelkooliealistest lastest kuni eakateni. Side toimimine on Eesti ühiskonnale oluline väga mitmel põhjusel. Arvestades valdkonna ülikiiret arengut, on usaldusväärne ja kiire sidevõrk eluliselt igapäevaselt kasvava tähtsusega nii majanduse, hariduse, tervishoiu ja sotsiaalhoolekande kui ka julgeoleku vaatest.