INGRID VETKA Sellest sügisest saab tasuta kõrgharidust märksa vähem

Üsna vahetult enne viimaseid Riigikogu valimisi võttis Riigikogu vastu ajapikku sadu tuhandeid eestimaalasi puudutavad kõrgharidusseaduse muudatused, mis jäid aga valimisheitluste taustal tulisemate teemade varju. Pigem uinutavalt mõjus ka see, et seadust muudeti juba mullu kevadel, aga otsuste mõju tabab inimesi alles nüüd, seoses algava 2024./2025. õppeaasta sisseastumistega.

Kuna riigiaparaat on üleüldisel kokkuhoiurežiimil, siis on tegelikult isegi arusaadav, et pole jätkunud ressurssi, et inimesi uuest kõrghariduse rahastamise korrast aktiivsemalt ja laialdasemalt teavitada. Siiski on nüüd karta, et tuhanded inimesed lähevad kohe algavale kõrgkoolidesse kandideerimise perioodile vastu liiga suurte lootustega. Seetõttu selgitangi uusi reegleid maakeeli veidi lahti.