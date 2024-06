Voldemar Tomusk Haridusreform ähvardab luua põlvkonna poolkeelseid noori

Möödunud sajandi lõpuaastatel avaldus ühes Budapestis asuvas ameeriklaste rajatud ingliskeelses erakoolis kummaline nähtus, mille mõned selle nõrgema närvikavaga tunnistajad esimese hooga lahterdasid lausa paranormaalsete valdkonda kuuluvaks. Juhtus nimelt nii, et grupp hiina päritolu õpilasi, kelle esialgne inglise keele oskus oli väga madal, õppisid aasta jooksul selles keeles küll märksa paremini kõnelema, kuid hakkasid seda tegema väga kummalise aktsendiga. Aktsent, millega nad kõnelesid, erines tavalisest hiina aktsendist, kuid samuti erines see sellest tüüpiliselt aktsendist, millega ungari keele kõnelejad inglise keelt kõnelevad.

Pika ja põhjaliku juurdluse tulemusel selgus, et see grupp hiina päritolu õpilasi kõneles inglise keelt märgatava eesti aktsendiga. Esoteerika huvilistele ütlen kohe selge sõnaga, et tegemist ei olnud ei esivanemate vaimude ega eelmiste elude mõjudega. Lugu oli hoopis selles, et ühe endale Budapestis huvitava töö leidnud noore ja hakkaja eesti mehe noorel ja hakkajal, Tartu Ülikooli inglise filoloogina lõpetanud eesti abikaasal oli laste kantseldamise kõrvalt piisavalt vaba aega tekkinud selleks, et oma lastega koos koolis õppivatele inglise keelega raskustes olevatele hiina õpilastele vabatahtlikuna abi osutuda.