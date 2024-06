ENE-MARGIT TIIT Eesti rahvas ongi kujunenud tulnukaid ja uusi kultuurisidemeid omaks võttes

Eilses Postimehes ilmus Tiit Kärneri pikk, põhjalik ja murelik artikkel «Kas eesti rahvas on olemas?» Paljuski võib artikli autori murelikkusega nõustuda, sest mitmed tänapäevased arengusuunad nii Eestis kui ka maailmas tervikuna ei ole rõõmustavad, võimalik ka, et meile mittemõistetavad. Kuna artiklis oli viide minu kirjutatud loole, leidsin, et pean täpsustama mõnesid härra Kärneri esitatud rahvastikuandmeid ja neist tehtud järeldusi.