Tiit Kärner Kas eesti rahvas on olemas?

Sõna «rahvas» all mõistan ma muidugi rahvust, nii nagu seda on alati defineeritud Joasif Stalinist kuni A.D. Smith’ini välja: ühine keel, mõttelaad, kultuur. Inimestel, kes moodustavad ühe rahvuse, on midagi ühist, mida kõige üldisemalt saab väljendada sõnaga «kultuur». Semiootika vaatepunktist on kultuur keel, mille märkideks on emotsionaalselt laetud sõnad ja mõisted. Kõige lihtsam on seda selgitada näite abil. Lähtume ühest eesti rahvast defineerivast tüvitekstist: Betti Alveri «Tuulelapsed». Luuletaja, võimetuna liikuma, lebab voodil, kuid tema mõte liigub tuulega üle Eesti.