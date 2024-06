JUHTKIRI Tunnelis paistab pimedus

Rail Balticu (RB) mõttekuses kahtlejaid on varasematel aastatel tembeldatud hullukesteks või suisa riigivaenlasteks. Nüüd aga on kolme Baltimaa riigikontrollid teinud ühise avalduse, milles nendivad, et RB ehitus on läinud algupärasega võrreldes neli korda kallimaks, et projekti ähvardab kuni 19 miljardi euro suurune eelarveauk ning et projekt on ajakavast maha jäänud.