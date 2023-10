JUHTKIRI ⟩ Surnud hobuse maks

See selleks, Postimees on võtnud vaatluse alla Rail Balticu projekti ning jõudnud järeldusele, et meil oleks aeg teha aus rehkendus: kas me muutunud oludes jõuame seda projekti ehitada ja üleval pidada? Jah, me oleme juba kulutanud palju raha, kuid peame kulutama veel palju rohkem raha, enne kui raudteeliin toimima hakkab.