Kaido Pihlakas Milline on tõde riigikaitsekuludest?

23. mail ilmus Postimehes ajakirjaniku, europarlamendi kandidaadi Marti Aaviku (Parempoolsed) artikkel «Kallas vassib ohtlikult kaitsekuludega», milles ta kirjutas: «Peaminister Kaja Kallas väidab tuima rahuga, et meil eelarve puudujäägi põhjus on kaitsekulutuste kasv. See valeväide lõhestab ühiskonda – kasvab inimeste hulk, kes usub, et Eesti oleks palju rikkam riik, kui vaid armeele nii palju ei peaks kulutama.»