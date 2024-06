PRIIT PÕLLUMÄE Paanika ja populismi külvamine metsanduses. Mihkel Kunnuse näide

4. juunil kirjutas Mihkel Kunnus twitterliku arvamuse , kuidas poliitikasse siirdunud teadlane on nüüd teinud populistlikke pöördeid. Konkreetselt oli juttu Annela Anger-Kraavist, kes on pikaajalise kogemusega kliimamuutuste majanduse ja poliitika ning rahvusvaheliste kliimaalaste läbirääkimiste ekspert.

Kunnus oli teemakäsitluses kirglik, aga kõikvõimalikud populismiämbrid kolistas ta ise korralikult läbi. Kas oli tegemist ideoloogilise põrkumisega või asjaoluga, et kliima ja metsanduse finessid on toimetajal omandamata? Lisaks vahest soov näidata, et kellegi teadus või ideoloogia on õigem.