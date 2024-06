Mihkel Kunnus Poliitikasse siirdunud teadlane tegi populistliku pöörde

Need, kes teemaga juba toona kursis olid, pani aga Annela Anger-Kraavi peagi kahvlisse. Ühelt poolt on lausa suurepärane, et tuleb keegi, kes paneb autoriteetse õla alla üliolulise probleemi teadvustamiseks ja selgitamiseks, teiselt poolt aga osaleb seesama inimene toorelt rohepesus. Nimelt õigustas ta samalt autoriteetselt positsioonilt Eesti metsades toimuvat üleraiet. Näiteks kuuke hiljem, 23.10.2019 sai Delfi Ärilehest lugeda täpse pealkirjaga artiklit «ÜRO kliimateadlaste raport: metsade majandamine leevendab kliimakriisi»: «Cambridge’i Ülikooli kliimateadlane Annela Anger-Kraavi selgitab, et Eesti metsamajandus on suures osas jätkusuutlik. «Eesti metsa tagavara juurdekasv on suurem kui teda raiutakse ning veerand Eesti metsast on vähem või rohkem kaitse all – need on suurepärased näitajad,» sõnab Anger-Kraavi».