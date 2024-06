Lühike juhend erinevate kohviubade tüüpide kohta

Foto: Pexels

Robusta kohvioad

Sageli kasutatakse espressosegudes selle võime tõttu toota rikkalikku cremat, kuid robusta on hinnatud oma tugevuse ja vastupidavuse poolest, mis areneb madalamal ja niiskemates tingimustes, kus araabika võib hätta jääda. See vastupidavus selliste haiguste nagu kohvi rooste ja kahjurite vastu on tingitud kohvi suuremast kofeiini ja klorogeenhappe sisaldusest, mis on taime loomulik kaitse, kuid mõjutavad ka selle maitseprofiili. Kuigi klorogeenhapped aitavad madalal tasemel kaasa maitse keerukusele, võib robusta suurem kontsentratsioon mõnikord põhjustada kõrvalmaitset. Taim ise, mille paljunemiseks on vaja risttolmlemist, on tugevam ja suurem kui araabika, ja selle marjad valmivad peaaegu aasta jooksul. Vaatamata sellele, et robusta on pigem sort kui eraldi liik, sellel on tal mitu alatüüpi, millel on unikaalsed omadused, näiteks suurem vastupidavus haigustele ja suurem saagikuse potentsiaal võrreldes araabikaga, mistõttu on ta ülemaailmsel kohvimaastikul väga oluline tegija.

Liberica kohvioad

Liberica kohvioad, mis moodustavad vaid 1 protsendi maailma kohvitoodangust, on toodetud vastupidavast Coffea liberica taimest. Võrreldes araabika ja robusta kohvidega kasvatatakse libericat väiksemas mahus, kuid see on sageli asenduseks piirkondades, kus need levinumad kohviliigid kannatavad haiguste, näiteks kohvi rooste tõttu. Hoolimata vastupidavusest tuleneb liberica vähene nõudlus sellest, et selle ubade kvaliteeti peetakse halvemaks, kuna need on märgatavalt suuremad ja kibedamad kui araabika oad. See eriline kibedus jätab liberica kohvi sageli lisarolli, mida kasutatakse aeg-ajalt segude täitematerjalina, et täiendada kõrgema kvaliteediga ube. See nišš, mis on kohvimaailmas, rõhutab liberica ainulaadset positsiooni - see on vastupidav ja eriline, kuid jääb populaarsemate araabika ja robusta sortide varju.

Lõpetavad mõtted

Me oleme katnud kohvimaailma põhitõed: araabika, mille maitse on laialdaselt tunnustatud, ja robusta, mis on tuntud oma suurema kofeiinisisalduse ja espressode eelistuse poolest. Ja siis on veel liberica, mis on vähem levinud ja märgatavalt mõruma maitsega.

Meie eesmärk oli anda ülevaade erinevatest kohviubadest ja nende omadustest. Olenemata sellest, kas valmistate mahedat araabikat või julget robusta kohvi, on igal tassil oma taustalugu.