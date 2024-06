Praegu on lapsevanemad, kelle laste klassides on muukeelsed õpilased või kes õpivadki emakeelest erinevas õppekeelega koolis, mures, et kas ikka kõikidele, eriti tema lapsele, on parim haridus tagatud. Hariduse väärtust hindavad kõik pered aga kõrgelt.