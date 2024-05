Mootorsõidukimaks on seaduseelnõu kohaselt planeeritud varamaksuna, maksta tuleb ette terve aasta eest sõltumata sellest, kas autot üldse kasutatakse või kui palju seda kasutatakse. Kui 2. jaanuaril auto hävineb liiklusõnnetuses või varastatakse, siis tuleb ikka maksta terve jooksva aasta eest. Sellisel viisil maksustamisel on keskkonnaalaste eesmärkide esiletoomine on sisuliselt eksitav ning automaks sellisel kujul neid saavutada ei aita.