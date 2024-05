Nii mootorsõidukijuhtide kui ka õpetajate ettevalmistamist ning mootorsõidukijuhtide eksamineerimist käsitletakse liiklusseaduse alusel vastu võetud määrustes. Alates hetkest, mil nimetatud määrused vastu on võetud, on neid korduvalt muudetud, arvestades seejuures erinevate osapoolte (mootorsõidukijuhtide koolitajad, mootorsõidukijuhtide õpetajate koolitajad) praktilisi ettepanekuid ning parimaid praktikaid ka mujalt maailmast (näiteks on transpordiamet CIECA liige, mis on suurim rahvusvaheline juhtide testimise komisjon 70 liikmega 39 riigist).