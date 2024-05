Probleemne selgroog ja une mõju sellele

Seljavalu võib põhjustada ka vale padi. Oluline on rõhutada, et padi ei peaks mitte ainult pakkuma magamise ajal mugavat tuge, vaid ka säilitama selgroo õiget asendit. Seetõttu on väga oluline valida õige kõrguse, kuju ja kõvadusega padi. Näiteks kui padi on liiga madal, siis on kaelalihased ülekoormatud ja te ei suuda vältida ebameeldivaid tundeid nii kaelas kui ka seljas. Kui padi on liiga kõrge, siis on kael liiga paindunud ja pinges, mis põhjustab samuti seljavalu. Kuidas valida õige padi? Pöörake tähelepanu oma magamisasendile. Kui magate selili, siis on hea valida madalam padi, et vältida kaela liigset kumerust. Kui magate külili, peaksite valima padja, mis on piisavalt kõrge, et toetada teie pead ja kaela, nii et selgroog jääks sirgeks. Mis puutub padja tugevusse, siis on kõige parem valida padi, mis ei ole liiga pehme ega liiga kõva. Seega peaks padi olema keskmise kõvadusega, et pakkuda piisavat tuge ja mitte põhjustada pingeid kaelas ja seljas.