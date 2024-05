VASTULAUSE JUHTKIRJALE Ossinovski: ärge lahmige valet - me räägime eesti ja vene keeles sama juttu

Loomulikult on kõigile teada nii Postimehe omaniku kui ka suure osa arvamustoimetuse ilmavaateline hoiak. See hoiak soosib Isamaad ning on sotsiaaldemokraatide suhtes negatiivne. See ei ole etteheide, meil kõigil on oma ilmavaade ning see, et Postimehe puhul on see kõigile avalikult teada, on pigem hea. Küll peab ka sellisel puhul teist ilmavaadet esindavate erakondade suhtes käituma väärikalt, kajastades nende seisukohti ja vaateid adekvaatselt. Kõnealuse juhtkirja puhul seda põhimõtet paraku ei järgitud.