HEIDO VITSUR Raha pole rahvuse püsimisel sugugi vähetähtis

Majandusteadlane Heido Vitsur ei jaga TÜ emeriitprofessori ja statistiku Ene-Margit Tiidu optimismi, et eestlaste hulka aitab üleval hoida see, et muulaste puhul on täheldatud tendentsi hakata eestlaseks. Olukord võib olla Vitsuri sõnul hullem, kui me teadvustame – kuna demograafilises käitumises mängivad ühelt poolt rolli lääne arenenud riikide üldised arengud, teiselt poolt aga geopoliitiline keskkond, mis on igas suhtes kõhedust tekitavaks muutunud.