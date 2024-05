URVE LÄÄNEMETS Kas saaks reforme paremini teha? Vaadake eestikeelsele haridusele minekut

Pea kolm tundi kestnud jututuba andis taas kinnitust, et poliitiline retoorika ja tegelikkuse tundmine on kaks väga erinevat asja ja et poliitikute soov oma partei tegevuse õigustamiseks ning «punktide kogumiseks» oli esmatähtis. Tõeseid fakte esitati harva, professionaalseid ja koolirakenduslikke argumente, mis reforme teoks lubaksid teha, oli veelgi vähem. Samas oli selgelt näha mõne nn vana olija suurem asjatundlikkus või vähemalt soov kaaluda, kas kavandatud ettevõtmised ikka ladusalt liikuma hakkavad. Järgnevalt mõned mõtted vaid esimese teema kohta.