LIIA TAMMES Nurisemise asemel võiks panustada robotite ehitamisesse

Olen õpetanud kümme aastat robootikat noortele vanuses 7–16 ja selle aja jooksul on üles kasvanud põlvkond noori, kes alustasid 1. klassis ning on nüüdseks jõudnud 9. klassini. Nende kommentaarid on nüüd olnud, jõudes koolides sisseastumiskatseteni, mulle kui juhendajale väga südantsoojendavad. Noored räägivad, kuidas vestlustel on nad enesekindlamad, oskavad ootamatutest olukordadest välja tulla ning kiirelt otsuseid langetada ja seda kõike tänu FLL (First Lego League) teadus- ja robootikaprogrammile. Ja mis kõige olulisem, noored otsivad gümnaasiume, kus on rõhk reaalainetel.