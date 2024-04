MAREK STRANDBERG Raha kokkuhoiuks pole vaja muud, kui jälitada pesuehtsat rumalust

Oleme nüüd nädalapäevad kuulnud transpordiameti sõnumeid selle kohta, et üks oluline oht inimeste elule on asjaolu, et autojuhid ületavat keskmist kiirust erinevatel teelõikudel. Muide, kõiki ei õnnestunud selle eelmise aasta novembrist tänavuse aprillini toimunud katsemõõtmiste käigus üldse kindlakski teha: kas oli liiga pime või siis ilm kehv, kirjutab Marek Strandberg.