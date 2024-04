Leedus on keskmise kiiruse kaamerad massiliselt kasutusel. Riigis liigelnud võivad kohe öelda, mida see kaasa toob: nimelt selle, et oluline osa juhte ei julge enam ka lubatud kiirusega sõita. Nad teavad, et auto spidomeetrit ei saa usaldada ja seetõttu sõidavad nad igaks juhuks aeglasemalt. See aga vähendab juba teede läbilaskevõimet ja tekitab teistpidi ohtlikke momente.