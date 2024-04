MIHKEL KUNNUS ⟩ Reaalsuse eitamine pole teaduslik skeptilisus või alternatiivne vaade

Kliimapoliitika kritiseerimiseks on palju paremaid ja ausamaid meetmeid kui propagandistlik udukudumine ning nende probleemide eitamine, millele rohepöörde püüab lahendust leida. See, et väljapakutud meetmed võivad olla ja vahel ka tõesti on ebaadekvaatsed, ei tee veel klimaatilis-ökoloogilist kriisi ennast kuidagi olematuks, rõhutab «Inimene ja loodus» Fookuse toimetaja Mihkel Kunnus.